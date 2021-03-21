Губерниев показал, как ветер разрушает трассу в Эстерсунде

Комментатор Дмитрий Губерниев показал, какой сильный ветер дует сейчас в шведском Эстерсунде, где проходит заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«А гонка сегодня будет?» — подписал Губерниев ролик, опубликованный на его странице в Telegram.

Заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 19 по 21 марта. Сегодня состоится мужской масс-старт. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В общем зачете Кубка мира среди биатлонистов лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. В его активе 937 очков. Он опережает на три балла своего соотечественника Йоханнеса Бе. Лучшим среди россиян является Александр Логинов (494), занимающий 17-е место.

В женских соревнованиях досрочную победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова располагается на 19-й строчке, набрав 406 очков.

Ранее норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Второй финишировала Экхофф. В мужском пасьюте выиграл гонку Лагрейд.