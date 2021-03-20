Опубликованы имена возможных помощников Олича в ЦСКА

Стали известны имена возможных помощников Ивицы Олича в московском ЦСКА.

По информации Metaratings, по инициативе хорвата должность в клубе могут получить Милош Красич и Элвер Рахимич, которые до этого также защищали цвета армейского клуба.

Серб может стать частью селекционной группы красно-синих, либо встать на административный пост в клубе, став советником генерального директора Романа Бабаева.

Рахимич же рассматривается как член нового тренерского штаба ЦСКА.

Напомним, Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией.