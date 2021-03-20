Глушаков: многие пишут, что надо остановить «Зенит» в интересах «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, выступавший ранее в составе «Спартака», поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Зенита». Игра состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге. Питерский клуб лидирует в чемпионате России и опережает идущий на втором месте «Спартак» на четыре очка.

«Мне уже многие пишут, что надо «Зенит» остановить в интересах «Спартака». Но здесь не в этом дело. Есть «Химки», у нас свои задачи — хорошо сыграть в сборных, вернуться, а тем, кто не в сборной, хорошо подготовиться и уже тогда выходить на футбольное поле, добиваться, надеюсь, положительного результата с любым соперником. Да, мы себя от прямого вылета обезопасили, но никто на этом останавливаться не будет», — сказал Глушаков в bynthdm. Sport24.

За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 годы, был капитаном команды и вместе с командой выиграл чемпионат России. В 2018 году был переведен в дубль из-за лайка в соцсетях к посту с критикой главного тренера команды Массимо Карреры. В июне 2019 года контракт с клубом был расторгнут.

Ранее Глушаков объявил о желании продлить контракт с «Химками». За подмосковный клуб 34-летний полузащитник выступает с октября 2020 года.

Ранее Глушаков опубликовал фото футболистки Коваленко с их новорожденной дочерью.