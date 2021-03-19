Хавбек «Спартака» Хендрикс высказался об игре на российских полях
Вадим Балканов
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Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс высказался об игре на российских полях. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его мнению, в данный момент необходимо перетерпеть не лучшее качество газона на многих российских аренах и дождаться более теплой погоды.
«Такие поля — временное явление. Играть в таких условиях непросто, потому что предугадать отскок очень трудно. На таких газонах необходимо действовать по-умному. «Тики-така» не всегда работает, иногда нужно просто играть вперед», — сказал Хендрикс.
Ранее сообщалось, что Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).