Полузащитник ЦСКА Эджуке объяснился после проигрыша «Зениту»

Полузащитник московского ЦСКА Чидера Эджуке поделился эмоциями после проигрыша петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, красно-синие боролись на протяжении всего матча, однако сломить сопротивление лидеров чемпионата России так и не удалось.

Нигериец отметил, что уже освоился в российской лиге и знает, что от него требуется на поле.

«Все, что у меня есть, я стараюсь использовать во благо команды. Пытаюсь распит каждый день — на каждой игре и на каждой тренировке. Я понимаю, куда попал», — сказал Эджуке.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потроллил ЦСКА после поражения в матче 23-го тура РПЛ.