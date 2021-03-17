Министр спорта Матыцин высказался о смерти хоккеиста Файзутдинова

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о смерти капитана клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) »Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова.

Игрок скончался в возрасте 19 лет. 12 марта во время выездного матча «Динамо» в Ярославле против местного «Локомотива» в рамках плей-офф МХЛ игрок соперников случайно направил шайбу в левую часть головы Файзутдинова при попытке перевести ее в чужую зону.

«Прежде всего, необходимо определить причины того, что случилось, и избежать скоропалительных выводов. Это, конечно, трагедия. Нужно внимательно проанализировать все причины, которые могли привести к этому, и в дальнейшем исключить их», — сказал Матыцин в интервью РИА «Новости».

Ранее Олег Матыцин поздравил лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с победой в масс-стартах на этапе Кубка Мира.