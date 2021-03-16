Сборная России выступит на ЧМ-2021 под гимном ИИХФ

Сборная России по хоккею на чемпионате мира 2021 года выступит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо национального гимна в честь команды будет звучать гимн Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, утверждающий, что решение об этом было принято на заседании совета ИИХФ.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам на протяжении двух лет запрещено использовать любую государственную символику на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах.

ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее сообщалось, что МОК рассматривает варианты замены гимна России на Олимпиаде.