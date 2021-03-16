Опубликовано видео эпизода, приведшего к смерти Файзутдинова
В сети появилось видео игрового момента в матче плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между ярославским «Локомотивом» и петербургским «Динамо», в котором смертельную травму получил защитник гостей Тимур Файзутдинов.
На кадрах видно, как шайба попадает 19-летнему хоккеисту в голову, после чего он падает, а покидает лед только с помощью медицинских сотрудников на носилках.
После того эпизода Файзутдинов был доставлен в больницу в критическом состоянии — шайба попала ему в сонную артерию. 16 марта стало известно, что игрок скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Ранее СМИ назвали причину смерти Файзутдинова.
19-летний хоккеист молодежной команды "Динамо" Тимур Файзутдинов умер после попадания шайбы в голову во время матча.— MirFactov (@MirFactov) March 16, 2021
Инцидент произошел 12 марта в Ярославле. pic.twitter.com/P6g60PUzVy