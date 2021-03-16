На UFC 261 пройдет три титульных боя, на турнире не будет ограничений по зрителям
Президент UFC Дана Уайт объявил о подробностях предстоящего номерного турнира UFC 261, который состоится в ночь с 24 на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США).
В рамках ивента состоится сразу три титульных противостояния. Возглавит кард реванш полусредневесов Камару Усмана, владеющего титулом, и Хорхе Масвидаля. В 2020-м Масвидаль принял поединок с Усманом на коротком уведомлении и тогда проиграл решением судей. Также на турнире подерется чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которой предстоит провести защиту против Джессики Андраде, а чемпионка женской минимальной весовой категории Чжан Вэйли встретится с Роуз Намаюнас.
Кроме того, как сообщает MMA Weekly со ссылкой на Уайта, UFC 261 станет первым ивентом со времен начала пандемии, который состоится без ограничений на количество зрителей.