Американский сенатор призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимиаду в Пекине, которая пройдет зимой 2022 года, передает New York Times.
Ромни отметил, что необходим экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, а зрители должны остаться дома, чтобы Коммунистическая партия Китая не получила доход от билетов и отелей.
«Президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас», — отметил Ромни.
Ранее Паралимпийский комитет России получил приглашение на Игры 2022 года.