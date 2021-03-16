Панарин набрал три очка в матче с «Филадельфией»
Андрей Черников
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«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Филадельфии» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:5 ОТ.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка (1+2). Также за клуб из Нью-Йорка отличились Колин Блэквелл, Жюльен Готье и Кевин Руни.
В составе победителей два очка набрал россиянин Иван Проворов (1+1). Также за «Флайерз» шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк, Джоэль Фараби, Якуб Ворачек и Клод Жиру.
Ранее Евгений Малкин набрал 1100-е очко за «Питтсбург».