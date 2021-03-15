Черчесов высказался о возвращении Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022. В ноябре 2020 года форвард был исключен из сборной после скандальной истории с публикацией в интернете секс-видео с участием футболиста. Позднее Черчесов заявил о возвращении Дзюбы в сборную, на ближайших сборах он будет капитаном команды.

«Я сказал про вызов Дзюбы — и он сразу забил за «Зенит». Меня тогда спросили — я ответил. Если бы не спрашивали, я бы не отвечал. Я сказал — Дзюба забил. Значит, все было сделано правильно», — приводит слова Черчесова Sport24.

24 марта в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта дома примет Словению, а 30 марта сыграет на выезде со Словакией. Дзюба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 20 матчей, забив 12 мячей и сделав четыре результативные передачи.