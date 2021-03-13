Экс-судья РПЛ предположил, что арбитры специально принимают решения против «Ростова»
Андрей Черников
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Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство в матче между подмосковными «Химками» и «Ростовом».
Химчане победили со счетом 1:0.
«Очередной беспредел от арбитров VAR в матче «Химки» — «Ростов». Проводят линию по руке нападающего. Отменяют чистый гол в ворота «Химок». Кто-то очень не хочет видеть «Ростов» в еврокубках», — написал Федотов в Twitter.
Ранее сообщалось о том, что Глушаков ведет переговоры с «Химками» о продлении контракта.