Экс-судья РПЛ предположил, что арбитры специально принимают решения против «Ростова»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство в матче между подмосковными «Химками» и «Ростовом».

Химчане победили со счетом 1:0.

«Очередной беспредел от арбитров VAR в матче «Химки» — «Ростов». Проводят линию по руке нападающего. Отменяют чистый гол в ворота «Химок». Кто-то очень не хочет видеть «Ростов» в еврокубках», — написал Федотов в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что Глушаков ведет переговоры с «Химками» о продлении контракта.