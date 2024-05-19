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В Минобороны рассказали о ситуации в ДНР

МО РФ: группировка «Запад» поразила позиции ВСУ в районе Торского в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение 63-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, два автомобиля, три гаубицы М777, гаубицу МСТА-Б, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

До этого в Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны РФ пресечены попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области, 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Ранее в США назвали наступление РФ под Харьковом прелюдией масштабного продвижения.

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