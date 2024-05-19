Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили два танка ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили два танка противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Бойцы нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Антоновка и Белогоровка ДНР», — говорится в сообщении.

Противник потерял до 680 солдат, а также лишился двух боевых машин пехоты, гаубицы Д-30, а также двух складов с боеприпасами.

Издание Ura.ru недавно рассказывало, что российские бойцы угнали у ВСУ танк Т-72.

До этого начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил, что с начала СВО Украина получила от Запада 800 танков и 30 тыс. дронов.

Также сообщается о поставках свыше 3,5 тыс. боевых бронемобилей, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, около 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее сообщалось, что ВСУ отказались от использования танков M1 Abrams.