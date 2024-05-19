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В Минобороны РФ заявили о продвижении группировки «Север» в глубину обороны ВСУ

МО России: «Север» нанес огневое поражение ВСУ и наемникам в Харьковской области

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшие сутки поразили живую силу и технику «Иностранного легиона» и еще трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что помимо иностранных наемников под удар попали солдаты 24-й и 42-й механизированных бригад украинских войск. То же касается бойцов 125-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Места их дислокации располагались около поселков Радгоспное и Веселое, а также села Лукьянцы. Все три населенных пункта находятся на территории Харьковской области.

«Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое», — добавили в Минобороны РФ.

Всего в ходе боевых действий украинские войска потеряли до 230-ти солдат, две боевые бронированные машины, 10 пикапов и один танк. Кроме того, ВСУ лишились одной боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и одной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика».

При этом сейчас группировка «Север» продолжает двигаться в глубину обороны украинских войск, уточнили в ведомстве.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали об участившихся отказах иностранных наемников от участия в боевых действиях на стороне Украины.

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Операция на Украине
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