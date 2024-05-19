Брат «Горшка» о продолжении «Короля и Шута»: «Не пройдет мимо меня»

Лидер «Кукрыниксов» и брат «Горшка» Алексей Горшенев признался, что продолжит работать над полнометражным продолжением сериала «Король и Шут». Его слова передает kp.ru.

«Но я не могу говорить о подробностях, потому что сам ничего не знаю. Это точно не пройдет мимо меня. Уже понятно, что музыку к нему писать буду я», — заявил музыкант.

Горшенев также поделился, что планирует создать арт-пространство имени брата Михаила. В нем будут награды и рукописи рокера. По словам Горшенева, он уже начал работать над задумкой.

«Нужно помещение, купить его нереально — написали заявку в администрацию города. Должны собрать много бумаг, договориться», — поделился артист.

10 мая стало известно, что сериал «Король и шут» обзаведется полнометражным продолжением. Снимать фильм будут в Санкт-Петербурге и других городах России, сценарий проекта уже написан. Съемки планируют начать осенью 2024 года, а весной 2025 года новый фильм о панк-группе «Король и шут» планируют выпустить в прокат.

Сериал «Король и шут» вышел на «КиноПоиске» в 2023 году. В сценарии история создания и успеха группы переосмысляется со сказочной точки зрения.

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