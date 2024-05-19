В Тюмени спасатель умер на соревнованиях, три раза подняв штангу

На фестивале «Тюмень спортивная» произошел несчастный случай, один из участников потерял сознание, когда поднимал тяжелую штангу. Об этом сообщает «72.ru».

Соревнования по силовому экстриму закончились гибелью сотрудника МЧС в Тюмени, мужчина трижды поднял штангу с большим весом и упал без сознания. Медики сделали все возможное, чтобы спасти 31-летнего спортсмена, но реанимировать его не удалось.

По данным Telegram-канала Ural Mash, мужчина не жаловался на здоровье, часто принимал участие в подобных соревнованиях, у погибшего остались жена и ребенок.

До этого сообщалось, что 18-летний боец смешанных единоборств (ММА) умер во время спарринга на турнире в Кирове. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти , он скончался в машине скорой помощи.

Ранее на соревнованиях в Первоуральске 14-летний боксер погиб из-за травмы головы.