Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени спасатель умер на соревнованиях, три раза подняв штангу

В Тюмени у сотрудника МЧС не выдержало сердце во время соревнований силачей

На фестивале «Тюмень спортивная» произошел несчастный случай, один из участников потерял сознание, когда поднимал тяжелую штангу. Об этом сообщает «72.ru».

Соревнования по силовому экстриму закончились гибелью сотрудника МЧС в Тюмени, мужчина трижды поднял штангу с большим весом и упал без сознания. Медики сделали все возможное, чтобы спасти 31-летнего спортсмена, но реанимировать его не удалось.

По данным Telegram-канала Ural Mash, мужчина не жаловался на здоровье, часто принимал участие в подобных соревнованиях, у погибшего остались жена и ребенок.

До этого сообщалось, что 18-летний боец смешанных единоборств (ММА) умер во время спарринга на турнире в Кирове. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти , он скончался в машине скорой помощи.

Ранее на соревнованиях в Первоуральске 14-летний боксер погиб из-за травмы головы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами