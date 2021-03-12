«За ним следят многие клубы»: агент Головина об интересе «Севильи» к россиянину

Представляющий интересы полузащитника сборной России и французского «Монако» Александра Головина Олег Артемов прокомментировал информацию о том, что в услугах его клиента заинтересован один из топ-клубов Испании. Ранее сообщалось, что над трансфером россиянина раздумывает «Севилья».

«За Александром Головиным следят многие европейские клубы, но что-либо комментировать пока рано», — цитирует Артемова Sport24.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. Его контракт рассчитан до июля 2024 года. В составе монегасков россиянин провел в общей сумме 79 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 14 результативных передач. В феврале 2021 года он был признан лучшим игроком месяца в «Монако».