Клопп не верит в победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Андрей Черников
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов, передает Sky Sports.
«Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьевки, но это будут чрезвычайно сложные игры, кто бы нам ни достался», — сказал специалист.
В 1/8 финала мерсисайдцы прошли немецкий «Лейпциг».
Ранее Клопп подвел итоги ответного матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».