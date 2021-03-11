Клопп не верит в победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов, передает Sky Sports.

«Пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьевки, но это будут чрезвычайно сложные игры, кто бы нам ни достался», — сказал специалист.

В 1/8 финала мерсисайдцы прошли немецкий «Лейпциг».



Ранее Клопп подвел итоги ответного матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».