КДК РФС отменил желтую карточку Марио Фернандесу
Андрей Черников
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил желтую карточку игроку московского ЦСКА Марио Фернандесу, передает «Чемпионат.com».
«КДК отменил ошибочное вынесение предупреждения игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он сможет принять участие в следующем матче», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.
13 марта армейцы сыграют в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».
Ранее Игорь Акинфеев возобновил тренировки в ЦСКА после болезни.