Российский арбитр высказался о своем прозвище «зенитовский судья»

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к прозвищу «зенитовский судья».

«Спокойно отношусь к тому, что меня называют «зенитовским судьей». Стараюсь не обращать на это внимание. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать», — цитирует Вилкова «Чемпионат.com».

Арбитр заявил, что он не так часто работает на матчах петербургского клуба.

«У меня за карьеру 170—180 игр, и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра», — добавил он.

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