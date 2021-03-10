Нападающий «Порту» Тареми получил две желтые карточки за три минуты
Вадим Балканов
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Нападающий «Порту» Мехди Тареми получил две желтые карточки за три минуты по ходу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».
Футболист был удален на 54-й минуте, оставив свою команду вдесятером.
Напомним, что после дубля Федерико Кьезы во втором тайме общий счет противостояния стал равным — 3:3.
Ранее сообщалось, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира.