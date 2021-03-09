Стали известны призовые Большунова на ЧМ-2021

Норвежское издание Dagbladet опубликовало призовые участников чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта.

Лидером по призовым стала представительница Норвегии Терезе Йохауг, выигравшая четыре золотые медали. Она заработала 513,5 тыс. норвежских крон. Это примерно 4,48 млн рублей.

Среди мужчин лучший результат показал россиянин Александр Большунов, на счету которого одно золото, две серебряные медали и одна бронза. Его призовые составили около 3,06 млн рублей.

Суммы, приведенные источником, не являются окончательными доходами лыжников. Не исключаются дополнительные бонусы от спонсоров и национальных федераций.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира.