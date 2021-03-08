Арбитр Федотов не согласился с пенальти в ворота «Рубина» в матче против «Зенита»

Арбитр Игорь Федотов не согласился с пенальти в ворота казанского «Рубина» в матче против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».

Напомним, пенальти был назначен на последней минуте поединка при счете 2:1 в пользу клуба из Татарстана. Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не смог реализовать удар.



«Игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает», — сказал Федотов.

Ранее «Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ.