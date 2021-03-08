Гендиректор «Краснодара» встал на защиту Мусаева после 1:6 от «Спартака»
Вадим Балканов
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о перспективах Мурада Мусаева на посту наставника клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, мнения столичных журналистов на тему отставки специалиста после разгромного поражения от «Спартака» со счетом 1:6 его не слишком интересуют.
Функционер заявил, что Мусаев продолжит работу в клубе даже в том случае, если проиграет все оставшиеся матчи нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отказался возглавить ЦСКА в декабре 2020 года из-за напряженных отношений между Россией и Украиной.