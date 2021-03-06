«Дочь уговорила»: Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, работающая в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», призналась, почему согласилась вернуть в свою группу фигуристку Алену Косторную. Летом 2020 года спортсменка ушла в академию Евгения Плющенко.

«Моя дочь Диана была ее адвокатом Алены. Говорила: «Мама, ты должна дать шанс». Наверное, бог велел дать шанс. Не хочу в голове держать мысль, что могла дать человеку возможность. А то он потом останется с нереализованной возможностью на всю оставшуюся жизнь», — рассказала тренер в эфире Первого канала.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.