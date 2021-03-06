Фанаты «Фиорентины» устроили акцию протеста недалеко от клубной базы

Фанатский актив итальянской «Фиорентины» посетил футбольную базу команды в преддверии 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой», который состоится 7 марта во Флоренции. Как сообщает портал La Nazione, около 150 болельщиков во время тренировки «фиалок» устроили протестную акцию.

Во время протестов фанаты скандировали различные лозунги, включая «Уважайте наши цвета!», а также использовали пиротехнику и взрывали петарды. При этом болельщики вывесили на заборе большой баннер, текст которого гласил: «Сегодня петарды, а что будет завтра, мы не знаем. Так что будьте аккуратны!»

Акция связана с недовольством фанатов результатами команды. После 25 туров «Фиорентина» имеет в своем активе 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что из-за очередной травмы расположение «фиалок» покинул российский форвард Александр Кокорин.