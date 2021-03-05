Россия выиграла серебряную медаль в эстафете на Кубке мира по биатлону
Вадим Балканов
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Сборная России выиграла серебряную медаль в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в Нове-Место.
Национальная команда России выступала в составе: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Победителями гонки стали немецкие биатлонисты, бронзовую награду завоевали норвежцы.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Светлана Миронова высказалась о промахах в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.