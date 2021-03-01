Легков рассказал о слезах лыжника Ретивых из-за критики болельщиков

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал об эмоциях российского лыжника Глеба Ретивых после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед финальным этапом гонки Александр Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды. В итоге победу одержали норвежские лыжники, а второе место заняли финны. Российская команда стала третьей.

По словам Легкова, после гонки лыжник получил много негативных комментариев.

«Звонит мне и говорит: «Я расстроен». Сейчас было награждение, на него вешают медаль, а он стоит — и плачет. Это неправильно! Это наши спортсмены, они у нас одни, давайте их поддерживать», — сказал Легков в видео, опубликованном в Telegram-канале комментатора Дмитрия Губерниева.

Сам журналист призвал болельщиков беречь российских спортсменов.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе не стала ругать Ретивых за упущенное золото чемпионата мира.