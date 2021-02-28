Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. Россиянин отметился заброшенной шайбой.

Первой звездой признан нападающий «Уайлд» Мэтт Дамба, в активе которого победный гол. Третьим стал его одноклубник Йоэль Эрикссон Эк, отметившийся заброшенной шайбой.

Ранее наставник «Миннесоты» Дин Эвасон назвал главный козырь Капризова.