«Челси» может продать Абрахама из-за возможного трансфера Холанда

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По информации издания, клуб доволен выступлением форварда Оливье Жиру и может продлить с ним контракт. Также руководство рассматривает вариант приобретения нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поэтому Абрахам может остаться без игровой практики.

Отмечается, что сам игрок «синих» хочет продолжить борьбу за попадание в стартовый состав команды.

Абрахам является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 20 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович готов отдать более €100 млн за Холанда.