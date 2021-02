Четверо россиян попали в список лучших бомбардиров за один сезон в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала в Twitter список лучших бомбардиров каждого клуба лиги по количеству голов за один сезон.

В список попали четверо россиян. Лучшим стал экс- форвард «Баффало Сэйбрз» Александр Могильный, забросивший 76 шайб. Также в рейтинг вошли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (65 голов), Павел Буре (60 голов за «Ванкувер Кэнакс» и 59 шайб за «Флориду Пантерз») и Илья Ковальчук (52 гола) из команды «Атланты Трэшерз», которая теперь называется «Виннипег Джетс».

Лидером по количеству голов за сезон является Уэйн Гретцки, забросивший 92 шайбы за «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на единоличное 100-е место по результативным пасам в НХЛ.

Past meets present.



Which former star would score the most goals if they played in the NHL this season? pic.twitter.com/VKka4zcwbr