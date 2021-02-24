В «Динамо» съязвили в ответ на новость о переходе Промеса в «Спартак»

Пресс-служба московского «Динамо» оригинально ответила столичному «Спартаку» на новость о приобретении нидерландского вингера Квинси Промеса.

Объявляя о возвращении футболиста, красно-белые в социальных сетях разместили видеоролик, в котором изображено, как на различных достопримечательностях столицы спроецирован Промес, его голы за московский клуб, а также официальный логотип футболиста в виде маски. Примечательно, что в качестве достопримечательностей также выбран стадион «Динамо»: на внешнем табло «ВТБ Арены» показан повтор пока что последнего гола Промеса за «Спартак», который он оформил именно в матче с бело-голубыми.

Динамовцы в ответ на это в шутливой форме смонтировали видеоролик, на котором изображен стадион «Спартака». На внешнем табло «Открытие Арены» показан повтор, как голкипер и капитан бело-голубых отражает удар Промеса. При этом «Динамо» также сопроводило свою публикацию подписью: «Город знает — он в надежных руках».