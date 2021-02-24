Тренер Назаров высказался о девушке, которую якобы избил Панарин

Хоккейный тренер Андрей Назаров заявил, что принес извинения девушке, которую, по его словам, в 2011 году избил выступавший тогда за подольский «Витязь» Артемий Панарин. По словам специалиста, он связался с ее отцом, но не с ней лично. При этом на вопрос «Существует ли реально та девушка» Назаров ответил утвердительно.

«Вы считаете, я ее выдумал? Думаю, она живая и невредимая, еще помнит ту историю. Не понимаю, зачем вы все выгораживаете Панарина… И знаете, я все уже сказал по этой теме, не хочу ее больше пиарить», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

Ранее хоккейный тренер, который работал вместе с Панариным в «Витязе», вновь сделал обвинительные заявления в отношении хоккеиста.