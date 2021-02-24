«Спартак» анонсировал возвращение Промеса

Московский «Спартак» анонсировал переход нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

Пресс-служба красно-белых опубликовала на странице в Twitter ролик, посвященный предстоящему матчу 20-го тура чемпионата России против казанского «Рубина». В видеозаписи на табло стадиона демонстрируется клип с участием 29-летнего нидерландского игрока.

По информации СМИ, футболист заключит со «Спартаком» полноценный контракт, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера составит €7 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, когда Промес прибудет в Москву.