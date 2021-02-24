Центральный матч 20-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА обслужит Кукуян

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 20-го тура чемпионата России.

Центральную встречу между московскими «Локомотивом» и ЦСКА обслужит Павел Кукуян. Помогать ему будут лайнсмены Алексей Лунев и Андрей Болотенков, резервным арбитром назначен Юнус Кошко. За систему видеопомощи (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и Константин Шаламберидзе.

Все назначения опубликованы на официальной странице РФС в Twitter.

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