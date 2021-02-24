Тренер «Баварии» оценил игру футболистов команды в матче с «Лацио»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против римского «Лацио».

Встреча, прошедшая в столице Италии, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«В целом сегодня каждый игрок оправдал мои ожидания. Мы показали очень хорошую командную игру. Мы с самого начала хотели оказывать давление на наших соперников. И это нам удалось», — приводит слова Флика официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» пройдет 17 марта в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Флик выиграл 14 из 15 матчей в Лиге чемпионов.