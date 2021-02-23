Экс-тренер сборной России поделился мнением о скандале с Панариным

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о скандале с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«Чтобы что-то опровергать, нужно знать наверняка. В Америке люди очень щепетильно относятся к своей репутации, в связи с этим Панарина отправили в отпуск. Мне эта ситуация не совсем понятна. Может быть, они взяли паузу, чтобы разобраться», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что в рижском отеле опровергли информацию об инциденте с Панариным.