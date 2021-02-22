Медведев рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса
Вадим Балканов
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Новоиспеченная третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в YouTube.
По его словам, его коллеги-теннисисты придерживаются той позиции, что каждый должен принимать решение о вакцинации самостоятельно.
Сам Медведев отметил, что вряд ли будет делать прививку из-за медицинских причин.