Новоиспеченная третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в YouTube.

По его словам, его коллеги-теннисисты придерживаются той позиции, что каждый должен принимать решение о вакцинации самостоятельно.



Сам Медведев отметил, что вряд ли будет делать прививку из-за медицинских причин.

Ранее Даниил Медведев поделился планами на ближайшее время.