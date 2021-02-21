«Уфа» и «Урал» попросили перенести матч Кубка России

«Уфа» и «Урал» попросили перенести матч 1/8 финала Кубка России из-за погодных условий, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный директор клуба из столицы Башкирии Ринат Шайбеков. Такая просьба продиктована тем, что 22 февраля, в тот день, когда запланирован матч, температура воздуха в Уфе не поднимется выше -20 градусов.

«Уфа» и «Урал» направили письма с просьбой о том, чтобы этот матч перенесли на 3 марта. Погода у нас холодная — минус 22, завтра будет еще холоднее — минус 23-24», — заявил Шайбеков.

Согласно регламенту турнира, если температура воздуха в день поединка составит ниже -15 градусов, то инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «СКА Хабаровск» назвали составы на матч Кубка России.