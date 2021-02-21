Французский биатлонист высказался о соперничестве с Латыповым в эстафете на ЧМ

Французский биатлонист Эмильен Жакелен высказался о соперничестве с российским спортсменом Эдуардом Латыповым в эстафете на чемпионате мира, передает L'Equipe L'Equipe.

Жаклен и Латыпов бежали четвертый этап эстафеты. По признанию французского биатлониста, разрыв между ним и россиянином был слишком большим. По итогу Франция стала четвертой, а Россия завоевала бронзовые медали, подиум стал для национальной команды первым на этом мировом первенстве.

«Я вышел со стрельбища в 24 секундах позади Эдуарда Латыпова. Это очень много для 2,5 км. Когда до Латыпова оставалось 6-7 секунд, впереди был только спуск. Догнать было уже невозможно», — заявил Жаклен.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.