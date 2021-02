Прерванная игра между «Колорадо» и «Вегасом» будет доиграна

Прерванная игра регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» будет доиграна позднее. Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

Напомним, что матч пришлось прервать из-за палящего солнца, растопившего лед на импровизированной арене вблизи озера Тахо.

Игра возобновится со второго периода в 8:00 по московскому времени 21 февраля.

Напомним, что после первого периода счет в матче 1:0 в пользу «лавин», цвета которых защищает российский форвард Валерий Ничушкин.

Ранее сообщалось, что четыре передачи Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Вашингтон».

Bridgestone #NHLOutdoors Saturday play suspended.



Game between @GoldenKnights and @Avalanche to resume tonight at 9 p.m. PT. https://t.co/qbMXyCeKTq pic.twitter.com/AE42xRXCEa