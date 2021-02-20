Боец ММА Дацик отправил в нокаут боксера Тайсона
Виктория Алексеева
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик отправил в нокаут камерунского боксера Тайсона Дижона в поединке, который состоялся в рамках боксерского вечера.
Бой продлился до четвертого раунда, в котором Дацик нокаутировал Дижона.
Стоит отметить, что на процедуре взвешивания, которая состоялась накануне поединка, россиянин оказался тяжелее своего соперника. Вес Дацика составил 128 кг, вес Тайсона — 93 кг.
Ранее сообщалось, что Дацик сравнил Хабиба и Шлеменко.