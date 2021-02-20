Экс-тренер сборной России раскритиковал подготовку команды

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин критично отозвался о подготовке российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке, передает Sport24.

Женская национальная команда не смогла побороться за медали в эстафете, став только 11-й. При этом на мировом первенстве сборная России не смогла подняться на подиум. Из стартов на чемпионате мира остались мужская эстафета и масс-старты.

«На протяжении всего сезона не бежали, ничего не показывали, вот и получите результат. Я считаю, что была неправильная летняя подготовка. Тренерский штаб сейчас будет просто искать причину неудач», — заявил Аликин.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион назвал выступление сборной России на ЧМ безобразием.