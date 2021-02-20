Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашев пропустит не менее шести недель из-за травмы

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Российский хоккеист «Сент-Луиса» Иван Барбашев пропустит не менее шести недель из-за травмы, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, игрок получил повреждение в игре регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ).

19 февраля форвард был помещен в список травмированных. В 17 матчах текущего сезона Барбашев набрал шесть очков (2+4).

Ранее Барбашев не смог доиграть матч с «Сан-Хосе» из-за травмы.