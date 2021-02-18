Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в матче 1/16 финала Лиги Европы
Антон Борисов
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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Виталий Буяльский. У гостей мяч забил Брандон Мехеле.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча пройдет в Брюгге 25 февраля. Начало — 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэмом» перенесен в Венгрию.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 1:1
Голы: 1:0 — Буяльский, 62; 1:1 — Мехеле, 67.