Ковальчук рассказал о краже клюшки канадским хоккеистом

Форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал о краже клюшки защитником рижского «Динамо» Джорданом Мюррэем.

Россиянин заявил, что заметил пропажу перед матчем, однако спустя некоторое время инвентарь нашелся. По мнению нападающего, кража клюшки является несерьезным занятием.

«Если кому-то нужна клюшка, всегда можно обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю никому», — цитирует Ковальчука GQ.

1 февраля стало известно, что Мюррэй украл клюшку у форварда «Авангарда» перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После инцидента рижское «Динамо» расторгло контракт с игроком.

Ранее сообщалось, что канадец перешел в шведский клуб.