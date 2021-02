Джокович поделился мыслями о победе над Карацевым на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о победе над Асланом Карацевым в полуфинале турнира Australian Open — 2021. Его слова передает пресс-служба соревнования в Twitter.

Первая ракетка мира заявил, что по ходу игры его ничего не беспокоило, что в итоге и позволило ему одержать уверенную победу.

Серб рассказал, что намерен потренироваться за день до финального матча, и отметил, что в данный момент ему необходимо просто собрать все силы для решающей битвы.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович в девятый раз стал финалистом Australian Open.

"I'm gonna take the popcorn and enjoy it."



