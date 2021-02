Медведев по итогам Australian Open войдет в топ-3 рейтинга АТР

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал Australian Open — 2021.



Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Род Лэйвер», продлилась 2 часа 7 минут и завершилась победой 25-летнего уроженца Москвы в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:2.

Этот успех позволил ему по итогам турнира войти в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает журналист Хосе Моргадо.

Отметим, что если Медведеву удастся победить на Australian Open — 2021, то он поднимется на вторую строчку в рейтинге.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема».

NEW CAREER HIGH for Daniil Medvedev on Monday.



He passes Thiem and will be ranked number 3 after the #AusOpen. He can leave Melbourne as number 2 with a title.



[getty] pic.twitter.com/uWN0TCe1ur